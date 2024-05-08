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Леді
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ТСН
ТСН. 19:30
Новини ТСН онлайн 19:30 8 травня. Зростає кількість загиблих і поранених від російських атак
Новини ТСН онлайн 19:30 8 травня. Зростає кількість загиблих і поранених від російських атак
Новини ТСН онлайн 19:30 8 травня. Зростає кількість загиблих і поранених від російських атак
Два століття дискримінації жінок! Британський чоловічий клуб після скандалу таки змінив правила
Сюжети випуску
Два століття дискримінації жінок! Британський чоловічий клуб після скандалу таки змінив правила
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Ударив підлітка ножем і втік! Чоловік вбив 16-річного хлопця!
До Києва з'їхались посадовці з усієї Європи! В чому річ?
Новини ТСН онлайн 19:30 8 травня. Зростає кількість загиблих і поранених від російських атак
Головне за 8 травня: обстріл цивільних ракетами та дозвіл на мобілізацію ув’язнених
Із в'язниці – на військову службу! Парламентарії дали дозвіл на мобілізацію ув'язнених
Хотіла допомогти ворогу захопити Київ! СБУ затримали агентку росіян
Вперше з часу початку повномасштабного вторгнення! Пресу допустили до кулуарів ВР
Гроші РФ таки дістануться Україні! В США готують документ
Ракета прилетіла зненацька і скалічила дітей! Кількість травмованих у Харкові зростає
Врятувати не вдалось! Кількість жертв удару по Одесі зросла!
Потрощені багатоповерхівки, а по місту величезні вирви! Ворог масована атакував Запоріжжя!
Новини України та світу станом на 19:30 середи, 8 травня 2024 року, в огляді ТСН
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