Новини ТСН онлайн 19:30 9 квітня. Вбивство підлітка у фунікулері! Вибух під Полтавою!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 9 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube. - Сидітиме за ґратами - суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка у київському фунікулері. - Загиблий та поранені - на Донеччині росіяни скинули авіабомбу на приватні будинки. Під завалами шукають людей. - Росіяни ракетою вдарили по багатоквартирному будинку під Полтавою. Одна людина загинула, 12 поранені, серед них - діти. - "Бавовна" в Росії. У Воронезькій області безпілотники влучили по авіаційному заводу. - Розстріл українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав розслідування після оприлюднення жахливого відео розправи над беззбройними людьми. - Уряд перегляне систему бронювання. Прем'єр Шмигаль доручив визначити вичерпний перелік підприємств критичної інфраструктури, а саму постанову про бронювання зробити "більш справедливою." - ДБР рахує "бойові". Командира однієї з військових частин Донеччини підозрюють у маніпуляціях із грошовими виплатами бійцям. - Аварія на блокпосту поблизу Луцька. На світанку водій врізався у бетонну конструкцію. Троє людей травмовано. - Літо замість весни - температурні рекорди 2024-го. - "Кліматичне" рішення Європейського суду. Чи притягнуть до відповідальності Україну? - Спостережний пункт у небі та заручини на землі: як у США зустріли затемнення сонця. - Свиня у великому місті. Як почувається 100-кілограмова льоха у столичній квартирі.