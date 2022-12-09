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Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року

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Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року (повна версія жестовою мовою)

Сюжети випуску

Мапа боїв, святкування Різдва, протест лікарів та інше - у випуску ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року.

    

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Дата публікації
Перегляди
104
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