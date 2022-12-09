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ТСН
ТСН. 19:30
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року (повна версія жестовою мовою)
Сюжети випуску
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року (повна версія жестовою мовою)
Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року
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Мапа боїв, святкування Різдва, протест лікарів та інше - у випуску ТСН 19:30 за 9 грудня 2022 року.
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