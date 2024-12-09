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Новини ТСН 19:30 9 грудня. Озвучено умову, за якої Путін піде на переговори

Новини ТСН 19:30 9 грудня. Озвучено умову, за якої Путін піде на переговори

Банери зі світлинами загиблих захисників встановили на Алеї пам'яті у Дніпрі 

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Новини України та світу станом на 19:30, 9 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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