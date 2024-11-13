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Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада

Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада

Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада

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Новини України та світу станом на 19:30 середи, 13 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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