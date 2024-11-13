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Леді
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ТСН
ТСН. 19:30
Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада
Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада
Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада
Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада
Сюжети випуску
Ранкова атака, прискорена допомога від США і перший сніг. ТСН новини 19:30 13 листопада
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ТСН 19:30 за 13 листопада 2024 року | Повний випуск новин жестовою мовою
Новини України та світу станом на 19:30 середи, 13 листопада 2024 року, в огляді ТСН.
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