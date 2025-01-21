Категорія
ТСН. 19:30
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!

ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!

ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 19.30 вівторка, 21 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

Повʼязані теми:

Наступна публікація