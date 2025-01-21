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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Економіка
Київ
Львів
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Випуски ТСН
Світ
Туризм
Авто
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ТСН
ТСН. 19:30
ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!
ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!
ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!
ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!
Сюжети випуску
ТСН 19:30 новини 21 січня. Перші рішення Трампа і його нова команда!
"Балбєс!" Шок! Учитель побив учня на очах у класу! А в батьків претензій немає!
Вся увага на Трампа! Шок! Гучні рішення! Військові на кордоні! І Україна в очікуванні!
Унікальне відео з Торецька! Замість міста - руїни! Репортаж ТСН з передової!
Новини України та світу станом 19.30 вівторка, 21 січня 2025 року, в огляді ТСН.
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