ТСН 19:30 за 18 листопада 2024 року | Повний випуск новин жестовою мовою

Новини України та світу станом 19:30 понеділка, 18 листопада 2024 року, в огляді ТСН: - Удар по Одесі - 10 загиблих та 47 поранених. - Двоє загиблих і двоє поранених у Костянтинівці, на Донеччині. Люди перебували на вулиці, коли ворог ударив по житлових кварталах зі ствольної артилерії. - Суми в жалобі. Кількість загиблих від російського теракту зросла до 12 людей. Серед них двоє дітей. Поранених майже 90 осіб. - Прямо не підтверджують. Від Білого дому досі немає чіткого дозволу на застосування далекобійних ракет в глиб Росії. - Заморозка війни і відмова від вступу у НАТО - Ердоган привіз на саміт Великої двадцятки в Бразилію свій "мирний" план. - Цифовізація у війську. - Графік вимкнень світла - яких збитків зазнала енергосистема внаслідок масованого російського обстрілу? - Повернути обличчя - як пластичні хірурги зцілюють двох жінок покалічених внаслідок російських обстрілів. - Вимагав гроші та права на компанію. На Дніпропетровщині затримали депутата місцевої ради, який катував мобілізованого бізнесмена.- - Він мріяв жити у Вінниці, натомість знайшов тут вічний спочинок. У місті сьогодні попрощалися з легендарним бійцем Азову Віктором Хетчиковим. - Володимир Зеленський на Донбасі. Президент відвідав прифронтові Покровськ та Куп’янськ. - У День сержанта військово-службовець ССО Олександр Тітенко встановив новий рекорд. - У Карпатах уже до 6 градусів морозу! В Україну прямують кілька циклонів, які несуть похолодання та сніг.