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ТСН 19:30 за 22 листопада 2023 року | Повний випуск новин

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ТСН 19:30 за 22 листопада 2023 року | Повний випуск новин

ТСН 19:30 за 22 листопада 2023 року | Повний випуск новин жестовою мовою

Сюжети випуску

Обстріляна гімназія, ялинка під землею та інше - у випуску ТСН 19:30 за 22 листопада 2023 року.

      

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Дата публікації
Перегляди
71
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