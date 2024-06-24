Новини ТСН онлайн 19:30 24 червня. Удари по Одесі та Покровську. Прогнози від Буданова

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 24 червня 2024 року, в огляді ТСН: - П'ятеро загиблих і 41 поранений у Покровську на Донеччині. Росіяни вдарили "Іскандерами". - Четверо поранених в Одесі - вранці росіяни атакували місто двома "Калібрами". Один - збити не вдалося. Спалахнула масштабна пожежа. - Ситуація на фронті залишатиметься складною щонайменше місяць. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов. - Найважче нині на Покровському напрямку. Запеклі бої точаться за Новоолександрівку, яку окупанти намагаються захопити другу добу. - Яка нині ситуація на північ від Харкова і які потреби українських воїнів? Репортаж з передової кореспондента ТСН Олександра Моторного. - Піхотинцям 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії терміново потрібна допомога з коштами на необхідний транспорт. - Масштабна пожежа у Підмосков'ї: палає науково-дослідний інститут "Платан" у місті Фрязіно. Підприємство обслуговує оборонний комплекс Росії. - Євросоюз уже наступного тижня може відправити Україні перший транш коштів на суму майже 2,5 млрд євро, зароблених завдяки замороженим російським активам. - У селі Руське на Закарпатті нетверезий водій наїхав на гурт людей. Загинула 6-річна дівчинка. 27-річна жінка з немовлям - у лікарні. - Арешт без права на заставу: на Дніпропетровщині обрали запобіжний захід жінці, яку підозрюють у вбивстві своєї 10-річної доньки. - Залишиться і надалі під двома арештами. Печерський райсуд столиці відхилив клопотання бізнесмена Ігоря Коломойського про зміну запобіжного заходу із арешту на більш м’який. - 479 українських спортсменів та тренерів вбила Росія з початку повномасштабного вторгнення. - Обмеження електропостачання 25 червня триватимуть упродовж доби, їх застосують в усіх областях. - 53 роки від дня, коли археологи натрапили на золоту пектораль у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. Кореспондентка ТСН збирала історичні загадки, які ще може ховати українська земля.