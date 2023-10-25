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ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

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ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин

Сюжети випуску

Наступ росіян, рух України в ЄС, передача Ф-16 та інше - у випуску ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року.

  

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Дата публікації
Перегляди
505
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