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Леді
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ТСН
ТСН. 19:30
ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин
ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин
Сюжети випуску
ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин
Ізраїль готовий відкласти початок наземної операції у Секторі Гази
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ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року | Повний випуск новин жестовою мовою
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Наступ росіян, рух України в ЄС, передача Ф-16 та інше - у випуску ТСН 19:30 за 25 жовтня 2023 року.
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