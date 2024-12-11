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ТСН новини 19:30 11 грудня. Дніпро під атакою ракет і ще більше загиблих у Запоріжжі

ТСН новини 19:30 11 грудня. Дніпро під атакою ракет і ще більше загиблих у Запоріжжі

ТСН новини 19:30 11 грудня. Дніпро під атакою ракет і ще більше загиблих у Запоріжжі

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Новини України та світу станом 19.30 середи, 11 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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