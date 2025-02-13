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ТСН новини 19:30 13 лютого. Обіцянка Трампа! Соратники Порошенка блокують Раду!

ТСН новини 19:30 13 лютого. Обіцянка Трампа! Соратники Порошенка блокують Раду!

ТСН новини 19:30 13 лютого. Обіцянка Трампа! Соратники Порошенка блокують Раду!

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Новини України та світу станом на 19:30, 13 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

   

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