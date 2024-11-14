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ТСН Новини 19:30 14 листопада. Нардепи-зрадники! Нова обов'язкова евакуація!

ТСН Новини 19:30 14 листопада. Нардепи-зрадники! Нова обов'язкова евакуація!

ТСН Новини 19:30 14 листопада. Нардепи-зрадники! Нова обов'язкова евакуація!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 19:30 четверга, 14 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

  

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