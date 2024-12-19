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ТСН новини 19:30 19 грудня. У Путіна - "двіжуха"! А в Раді - штурханина!

ТСН новини 19:30 19 грудня. У Путіна - "двіжуха"! А в Раді - штурханина!

ТСН новини 19:30 19 грудня. У Путіна - "двіжуха"! А в Раді - штурханина!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19.30 четверга, 19 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

         

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