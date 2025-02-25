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ТСН новини 19:30 25 лютого. Краматорськ під ударом. ЄС готовий оборонятись ядеркою

ТСН новини 19:30 25 лютого. Краматорськ під ударом. ЄС готовий оборонятись ядеркою

ТСН новини 19:30 25 лютого. Краматорськ під ударом. ЄС готовий оборонятись ядеркою

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Новини України та світу станом на 19:30, 25 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

  

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