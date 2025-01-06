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ТСН Новини 19:30 6 січня. Атакували маршрутку в Херсоні, на Курщині контрнаступ і відставка Трюдо

ТСН Новини 19:30 6 січня. Атакували маршрутку в Херсоні, на Курщині контрнаступ і відставка Трюдо

ТСН Новини 19:30 6 січня. Атакували маршрутку в Херсоні, на Курщині контрнаступ і відставка Трюдо

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Новини України та світу станом 19:30 6 січня 2025 року, в огляді ТСН.

       

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