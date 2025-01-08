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ТСН Новини 19:30 8 січня. Десяток загиблих після удару по Запоріжжю і трагедія на гірському курорті

ТСН Новини 19:30 8 січня. Десяток загиблих після удару по Запоріжжю і трагедія на гірському курорті

ТСН Новини 19:30 8 січня. Десяток загиблих після удару по Запоріжжю і трагедія на гірському курорті

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Новини України та світу станом 19.30, 8 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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