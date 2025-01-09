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ТСН Новини 19:30 9 січня. Зміни у військовій підготовці! Нова дата закінчення війни!

Дата публікації
Перегляди
190
Час на прочитання
1 хв
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Новини України та світу станом 19.30, 9 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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