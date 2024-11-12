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Жахи обстрілів! Сніг на носі! ТСН Новини 16:00 12 листопада

Жахи обстрілів! Сніг на носі! ТСН Новини 16:00 12 листопада

Жахи обстрілів! Сніг на носі! ТСН Новини 16:00 12 листопада

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 16:00 вівторка, 12 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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