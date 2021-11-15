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Випуск ТСН.16:45 за 15 листопада 2021 року
Випуск ТСН.16:45 за 15 листопада 2021 року
"Джек і Лондон" | на "1+1" стартує новий комедійний детектив
Сюжети випуску
"Джек і Лондон" | на "1+1" стартує новий комедійний детектив
Новини України: 49-річний херсонський двірник переміг у чемпіонаті світу з джиу-джитсу
Новини світу: у Колумбії кілька днів сильних злив призвели до небувалих затоплень
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Коронавірус в Україні: минулої доби недуга забрала 442 життя
Новини України: хто з народних обранців вже встигли вакцинуватися у готелі неподалік ВР
Санкції проти Білорусі: новий пакет санкцій стосуватимуться щонайменше 30 фізосіб і компаній
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П'яна ДТП, нові санкції, "Джек і Лондон" та інше, - у випуску ТСН.16:45 за 15 листопада 2021 року
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