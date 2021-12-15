Зняв порушення на телефон - отримай кешбек від штрафу: сьогодні Комітет ВР розгляне законопроєкт

Зняв порушення на телефон - отримай кешбек від штрафу: сьогодні Комітет ВР розгляне законопроєкт

Автори законопроєкту запевняють, що завдяки новації вдасться зменшити кількість ДТП.

Сьогодні, 15 грудня, Комітет з питань правоохоронної діяльності розгляне законопроект, який передбачає водіям фіксувати порушення ПДР на смартфон та отримувати за це бонуси.

Про це йдеться в ефірі ТСН.Ранок.

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Автори законопроєкту пропонують встановлювати на мобільний пристрій спеціальний застосунок і через нього фільмувати водіїв, які порушили ПДР. Дорогою камера смартфона фіксує все, що бачить. Наприклад, хтось проїхав на "червоне", перетнув подвійну суцільну або проїхав смугою громадського транспорту. А кадри автоматично відправляються до поліції. Далі для порушника штраф, для автора відео - 10% від стягнення.

Схожа ініціатива вже працює у Німеччині, і там чимало людей надсилають відео порушень. Автори українського законопроєкту переконані: завдяки новації вдасться зменшити кількість ДТП. Однак є і критики ініціативи, які кажуть , що "все це маячня з юридичної точки зору".

"Ставите його як навігатор, бачите правопорушення і натискаєте, 30 секунд записуються і одразу надсилаються на сервер МВС", - розповідає В'ячеслав Медяник, народний депутат фракція "Слуга народу". Натомість нардеп від фракції "Голос" Андрій Осадчук запевняє, що "це така невеличка маячня з точки зору адміністративного процесу".

Раніше повідомляли, що в Україні можуть посилити відповідальність за порушення ПДР. Чого очікувати водіям - за цим посиланням.