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АЕС у ЗОНІ РИЗИКУ! Росіяни скинули ДРОН на жительку Херсона! Новини ТСН 14:00 29 листопада

АЕС у ЗОНІ РИЗИКУ! Росіяни скинули ДРОН на жительку Херсона! Новини ТСН 14:00 29 листопада

АЕС у зоні ризику! Росіяни скинули дрон на жительку Херсона! Новини ТСН 14:00 29 листопада

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Новини України та світу станом 14:00 29 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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