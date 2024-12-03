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Атака на енергооб'єкти, де у ворога підгорає і грузинські протести. Новини ТСН 12:00 3 грудня

Атака на енергооб'єкти, де у ворога підгорає і грузинські протести. Новини ТСН 12:00 3 грудня

Атака на енергооб'єкти, де у ворога підгорає і грузинські протести. Новини ТСН 12:00 3 грудня

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Новини України та світу станом 12:00 3 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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