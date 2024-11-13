Байден здивує у фіналі? Бої вже в Кураховому і зима вже тут. ТСН НОВИНИ 18:00 13 листопада

Новини України та світу станом на 18:00 середи, 13 листопада 2024 року, в огляді ТСН: - Росіяни атакували Салтівський район Харкова невелики ударними дронами «Молнія-1». - У Броварському районі біля Києва зруйновано будівлю підприємства. Пожежу рятувальники вже ліквідували. - Жалоба у Кривому Розі. Тут вшановують памʼять трьох дітей та їхньої матері, яких вбила росія. - Російські окупанти вперто штурмують Курахове на Донеччині. - ТСН із власних джерел в СБУ стало відомо, кого саме підірвали сьогодні вранці у Севастополі. - Військовослужбовцям, які подає рапорт про переведення, гарантується його розгляд протягом 72 годин. - Посилять підтримку України протягом наступних кількох місяців - сазав Держсекретар США Ентоні Блінкен - Обраний президент Дональд Трамп своїй соцмережі називає імена майбутніх урядовців. Кого вже оголосив? - Повітряна тривога для російської опозиціонерки - українські активісти зірвали виступ Юлії Навальної. - Двоє 16-річних хлопців опинилися у комі після зіткнення мотоциклів на Рівненщині. - Зима вже близько. Сніг починає вкривати деякі регіони країни.