Більше відстрочок! Підтвердження удару ATACMS! Новини ТСН 16:00 20 листопада

Новини України та світу станом 16:00 20 листопада 2024 року, в огляді ТСН. - Верховна Рада розширила коло осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Кого це стосується? - Американське, іспанське, італійстке та грецьке посольства оголосили вихідний через потенційну значну повітряну атаку по Україні. - Американський чиновник підтвердив, що 8 американських далекобійних ракет "ATACMS" були використані під час удару по арсеналу в Брянській області. - Українські безпілотники атакували арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ у Новгородській області, де зберігаються "Іскандери" та корейські ракети. - В Одесі сьогодні повернули світло після трьох діб блекауту, але вже діють графіки відключень електроенергії. - Два місяці під вартою без права на заставу. У Хмельницькому суд обрав запобіжний захід водію, який у стані алкогольного і наркотичного сп'яніння на шаленій швидкості протаранив зупинку. Тоді загинуло троє жінок. - Мінохорони здоров'я розширює програму "доступні ліки" і внесе туди базові дитячі препарати та антибіотики. Як їх отримати безкоштовно? - Маленьке жирафеня народилось в Одеському біопарку. Корспондент ТСН Сергій Осадчук став першим із журналістів, хто наживо побачив дитинча та дізнався подробиці народження.