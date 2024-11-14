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Іллінка - наша! Чергова примусова евакуація! Новини ТСН 16:00 14 листопада

Іллінка - наша! Чергова примусова евакуація! Новини ТСН 16:00 14 листопада

Іллінка - наша! Чергова примусова евакуація! Новини ТСН 16:00 14 листопада

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16:00 14 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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