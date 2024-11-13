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Комбінована атака на Київ! Перший сніг! ТСН новини 12:00 13 листопада

Комбінована атака на Київ! Перший сніг! ТСН новини 12:00 13 листопада

Комбінована атака на Київ! Перший сніг! ТСН новини 12:00 13 листопада

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 середи, 13 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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