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Луцьк наживо! Атака по Україні сьогодні! Новини ТСН 12:00 28 листопада

Луцьк наживо! Атака по Україні сьогодні! Новини ТСН 12:00 28 листопада

Царьов тепер голий та босий? Конфіскація майна пройшла успішно?

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 12:00 28 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

   

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