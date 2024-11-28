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Львівщина без світла. Нові Patriot прямують до України. Новини ТСН 16:00 28 листопада

Львівщина без світла. Нові Patriot прямують до України. Новини ТСН 16:00 28 листопада

Львівщина без світла. Нові Patriot прямують до України. Новини ТСН 16:00 28 листопада

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 16:00 28 листопада 2024 року, в огляді ТСН.

     

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