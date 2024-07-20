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Новини 19 липня. Фаріон померла, удар по Миколаєву, ситуація на фронті

Новини 19 липня. Фаріон померла, удар по Миколаєву, ситуація на фронті

Новини 00:00 20 липня. Фаріон померла, удар по Миколаєву, ситуація на фронті 

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Новини України та світу станом на п'ятницю, 19 липня 2024 року, в огляді ТСН

   

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