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Новини ТСН 10 серпня. Удар по Костянтинівці, бої на Курщині, Олімпіада 2024

Новини ТСН 10 серпня. Удар по Костянтинівці, бої на Курщині, Олімпіада 2024

Новини ТСН 14:00 10 серпня. Бої на Курщині, удар по Костянтинівці, Сумщина під обстрілом РФ

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Новини України та світу станом на суботу, 10 серпня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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