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Новини ТСН 12:00 11 вересня. РФ пішла у контрнаступ на Курщині. Чоловік побив ветерана

Новини ТСН 12:00 11 вересня. РФ пішла у контрнаступ на Курщині. Чоловік побив ветерана

Копи затримали кримінального авторитета, який побив ветерана

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Новини України та світу станом на 12:00 11 вересня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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