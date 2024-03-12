Новини ТСН 12:00 12 березня: Війна вже в Росії! Тривають бої!

Новини України та світу станом на 12:00 вівторка, 12 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Прорив російських добровольчих формувань на територію РФ та заява легіону "Свобода Росії" про набір балотуватися на виборах. - Останній салют російського ракетного комплексу. Українські воїни знищили вже другий ворожий "Бук" за кілька днів. - Втрати ворога. 910 вояків ворожої армії знешкоджено за минулу добу. Загалом, за попередні 747 днів повномасштабної війни Сили оборони України вибили з ладу вже майже 426 тисяч окупантів. - Не найкраща ніч для російських нафтобаз: загорілися одразу дві - в Орлі та під Нижнім Новгородом. Місцевій владі доводиться згадувати про беспілотники, які стали цьому причиною. Московська, Курська, Тульська та Бєлгородська області теж зустрічали дронів, в останній - знеструмлено сім населених пунктів. Географія займань російської нафтопереробної галузі шириться - до цієї ночі поцілили шість великих підприємств у різних областях. - Уночі росіяни вдарили керованою авіабомбою по Купʼянську на Харківщині. - Ворожі обстріли регіонів України. - Загадкове зникнення 17-річної студентки на Волині. Дівчину розшукують уже майже чотири тижні. - Запрошення до війська. 92-га ОШБР відкрила рекрутинговий центр у Харкові. Вакансій багато - піхотинець, танкіст, стрілець, медик, оператор БПЛА, інженер, водій та інші. - Скандал через загибель немовля на Хмельниччині. Подружжя, яке чекало на свого первістка 9 років, втратило його одразу після народження. - Весняні пожежі. 39-річний чоловік, який самотужки намагався загасити сухостій, загинув на Житомирщині. За останню добу в області загасили вже понад 30 таких пожеж. - Змінив суддівську мантію на піксель у лавах ЗСУ. Та закохався у ведучу "1+1" і волонтерку Соломію Вітвіцьку. Пара нещодавно підтвердила стосунки. До повномаштаного вторгнення Олексій Ситайло був суддею. ТСН побувала в суді Середино-Буди на Сумщині, де Олексій працював головою суду. Нині місто під постійними обстрілами окупантів.