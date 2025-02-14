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Новини ТСН 12:00 14 лютого. Шахед влетів у саркофаг 4-го енергоблоку ЧАЕС! Шок!

Новини ТСН 12:00 14 лютого. Шахед влетів у саркофаг 4-го енергоблоку ЧАЕС! Шок!

Новини ТСН 12:00 14 лютого. Шахед влетів у саркофаг 4-го енергоблоку ЧАЕС! Шок!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00 14 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

    

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