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Новини ТСН 12:00 16 січня. Неочікуване перемир’я! Байден попрощався? Нічна атака на Україну!

Новини ТСН 12:00 16 січня. Неочікуване перемир’я! Байден попрощався? Нічна атака на Україну!

Новини ТСН 12:00 16 січня. Неочікуване перемир’я! Байден попрощався? Нічна атака на Україну!

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Новини України та світу станом 12.00, 16 січня 2025 року, в огляді ТСН.

   

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