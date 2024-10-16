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Новини ТСН 12:00 16 жовтня. Суд у справі Тищенка та витрати росіян на війну

Новини ТСН 12:00 16 жовтня. Суд у справі Тищенка та витрати росіян на війну

Новини ТСН 12:00 16 жовтня. Суд у справі Тищенка та витрати росіян на війну

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Новини України та світу станом на 12:00, 16 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

       

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