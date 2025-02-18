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Новини ТСН 12:00 18 лютого. Лавров говорить з американцями! Скандал із ТЦК у школі!

Новини ТСН 12:00 18 лютого. Лавров говорить з американцями! Скандал із ТЦК у школі!

Новини ТСН 12:00 18 лютого. Лавров говорить з американцями! Скандал із ТЦК у школі!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 18 лютого 2025 року, в огляді ТСН.

   

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