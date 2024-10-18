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Новини ТСН 12:00 18 жовтня. Шахеди в Білорусі та переляканий Орбан

Новини ТСН 12:00 18 жовтня. Шахеди в Білорусі та переляканий Орбан

Новини ТСН 12:00 18 жовтня. Шахеди в Білорусі та переляканий Орбан

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 18 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

    

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