Новини ТСН 12:00 2 серпня. Корвет для України! Новий поворот у справі вбивства Фаріон!

Новини України та світу станом на 12:00 п'ятниці, 2 серпня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни вдарили дроном по пасажирському автобусу на Харківщині: шестеро цивільних поранені, один - у тяжкому стані. - Восьмеро поранених цивільних, 12 пошкоджених багатоповерхівок, десятки - приватних будинків: росіяни обстрілюють прифронтові населені пункти. - 127 бойових зіткнень за добу, третина із них - на Покровському напрямку. Там росіянам вдалося просунутися. - "Іван Виговський" уже на воді. Коли чекати на новий корвет в українському морі? - Нові подробиці вбивства Ірини Фаріон: як поліція натрапила на будиночок у лісі? - Як попастися на хабарі, поновитися на посаді і вимагати від держави 600 тисяч гривень компенсації: рецепт від тернопільського чиновника. - Відновити воду в дев'яти регіонах: що планує робити влада? - Закарпатські села готуються до підтоплень: зруйновані зимовими паводками дамби навіть не почали ремонтувати. - Українські міста - очима їхніх мешканців: у столиці відкрили виставку "Україна - наш дім". - Херсонський кавун офіційно став брендом: які баштанні можуть так називатися? - Бебі-бум у харківському екопарку: як новонароджені тигренята й рисенята реагують на постійні обстріли?