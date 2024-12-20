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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
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ТСН.Cпецвипуск
Новини ТСН 12:00 20 грудня. Вгатили балістикою по Києву - є загиблий! Жахливі наслідки прильотів!
Новини ТСН 12:00 20 грудня. Вгатили балістикою по Києву - є загиблий! Жахливі наслідки прильотів!
Новини ТСН 12:00 20 грудня. Вгатили балістикою по Києву - є загиблий! Жахливі наслідки прильотів!
Новини ТСН 12:00 20 грудня. Вгатили балістикою по Києву - є загиблий! Жахливі наслідки прильотів!
Сюжети випуску
Новини ТСН 12:00 20 грудня. Вгатили балістикою по Києву - є загиблий! Жахливі наслідки прильотів!
Київ просто зараз! Людей досі шукають під завалами! Удар балістикою сьогодні!
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Росіяни вгатили балістикою по Києву - наслідки шокують
Новини України та світу станом на 12:00 п'ятниці, 20 грудня 2024 року, в огляді ТСН.
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