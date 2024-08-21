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Новини ТСН 12:00 21 серпня. Жалоба на Запоріжжі, атака на Москву і пожежа в Києві

Новини ТСН 12:00 21 серпня. Жалоба на Запоріжжі, атака на Москву і пожежа в Києві

Новини ТСН 12:00 21 серпня. Жалоба на Запоріжжі, атака на Москву і пожежа в Києві

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Новини України та світу станом на 12:00, 21 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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