Новини ТСН 12:00 23 жовтня. Ліквідація МСЕК, поповнення пілотів на F-16 та вишивка бактеріями

Новини України та світу станом на 12:00, 23 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Атака дронами. Минулої ночі росіяни запустили по Україні 81 безпілотник, 57 з них збито. - Вибухи на Черкащині. В області оголошено загрозу атаки ворожими дронами-камікадзе. - Медико-соціальні експертні комісії, відомі як МСЕК, буде ліквідовано до 31-го грудня . - Третя група українських пілотів завершила підготовку у Великій Британії. - Населення України від початку повномасштабного вторгнення скоротилося на 10 мільйонів, дані ООН. - Від 5 до 15%. Уже найближчим часом ціни на м'ясо в Україні можуть потроху піти вгору. - Вишивка бактеріями. Науковиця із Волині перемогла на всеукраїнському конкурсі мікробіологів. - Потягнулася за телефоном і застрягла поміж скель на 7 годин. В Австралії врятували жінку.