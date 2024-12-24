Категорія
ТСН.Cпецвипуск
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Новини ТСН 12:00 24 грудня. Затонуле судно РФ, військ КНДР стане більше і Мазепа рве Мережу

Новини ТСН 12:00 24 грудня. Затонуле судно РФ, військ КНДР стане більше і Мазепа рве Мережу

Проросійські наративи і сексистські висловлювання! Студенти повстали проти викладача

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12:00, 14 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

   

Повʼязані теми:

Наступна публікація