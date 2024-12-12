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Новини ТСН 12:00 28 12 грудня. Неочікувано! Росію обламала… Австрія! Як??

Новини ТСН 12:00 28 12 грудня. Неочікувано! Росію обламала… Австрія! Як??

Новини ТСН 12:00 28 12 грудня. Неочікувано! Росію обламала… Австрія! Як??

Сюжети випуску

Новини України та світу станом 12:00 12 грудня 2024 року, в огляді ТСН.

  

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