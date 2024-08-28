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Новини ТСН 12:00 28 серпня. Екстренні відключення світла! Мінус ворожий Су-25!

Новини ТСН 12:00 28 серпня. Екстренні відключення світла! Мінус ворожий Су-25!

Новини ТСН 12:00 28 серпня. Екстренні відключення світла! Мінус ворожий Су-25!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 12.00 середи, 28 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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