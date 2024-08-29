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Новини ТСН 12:00 29 серпня. Україна шанує полеглих воїнів! Сезон "бавовни" в Росії!

Новини ТСН 12:00 29 серпня. Україна шанує полеглих воїнів! Сезон "бавовни" в Росії!

Гучний скандал у Дніпрі: чиновник привласнив мільйон гривень на реконструкції водогону

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Новини України та світу станом на 12.00 четверга, 29 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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