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Новини ТСН 12:00 3 січня. Перші запорожці 2025: чий крик першим почули у прифронтовому місті?

Новини ТСН 12:00 3 січня. Перші запорожці 2025: чий крик першим почули у прифронтовому місті?

Новини ТСН 12:00 3 січня. Перші запорожці 2025: чий крик першим почули у прифронтовому місті?

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Новини України та світу станом 12:00 3 січня 2025 року, в огляді ТСН.

    

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