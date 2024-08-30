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Новини ТСН 12:00 30 серпня. Обстріл Сум! Катастрофа F-16! Загострення на фронті!

Новини ТСН 12:00 30 серпня. Обстріл Сум! Катастрофа F-16! Загострення на фронті!

У Запоріжжі затримали двох підлітків, які могли підпалити авто військового

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Новини України та світу станом на 12.00 п'ятниці, 30 серпня 2024 року, в огляді ТСН

    

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