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Новини ТСН 12:00 30 жовтня. Атака Шахедів, новий призов і погіршення для корупціонерів

Новини ТСН 12:00 30 жовтня. Атака Шахедів, новий призов і погіршення для корупціонерів

Випадок зменшив наслідки! Мешканці будинку в Києві про дивовижний порятунок

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Новини України та світу станом на 12:00, 30 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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