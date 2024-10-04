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Новини ТСН 12:00 4 жовтня. Пожежа на двох нафтобазах у Росії та нічна атака шахедами

Новини ТСН 12:00 4 жовтня. Пожежа на двох нафтобазах у Росії та нічна атака шахедами

Новини ТСН 12:00 4 жовтня. Пожежа на двох нафтобазах у Росії та нічна атака шахедами

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Новини України та світу станом на 12:00, 4 жовтня 2024 року, в огляді ТСН.

   

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